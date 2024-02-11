Как сообщается, действия происходят в одном из посёлков Одесской области

В сеть начинает попадать всё больше видео и фотоматериалов, где сотрудники территориальных центров комплектации Украины пытаются вручить повестку прямо на улице, но сталкиваются с серьёзным сопротивлением.

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На одном из таких видео, снятом в одном из посёлков Одесской области, можно наблюдать, как местные мужчины собрались в группировку, чтобы дать отпор военным комиссарам. Между гражданскими и военноми завязалась стычка, которая затем переросла в массовую драку.

Судя по всему, украинскому населению ничего больше не остается как противостоять беспощадной мобилизации в стране, которую сделали законной за счет последнего законопроекта Зеленского. Все прекрасно понимают, что люди, пойманные на улице, будут в кратчайшие сроки отправляться на самые опасные направление. На сегодняшний день таковым является Авдеевка, которую Сырский пообещал удержать любой ценой, даже если придётся израсходовать огромное количество резервов и жизней солдат.

Ранее на Украине также боялись отправки в Бахмут, где подразделения Частной Военной Компании "Вагнер" проводили операцию "Бахмутская мясорубка" и истощали резервы украинской армии. По тому же сценарию развивается сражение в Авдеевке: подтягивающиеся резервы попадают под огонь артиллерии и авиации, не добираясь до линии соприкосновения, а в ответ Киев отправляет лишь новые группы солдат.

Еще в декабре источник в Офисе Президента сообщал, что случаи с применением силы против сотрудников ТЦК участились и последние вынуждены идти на рейды полностью вооруженными.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1102909292/52844