Продукция будет использоваться в облачных вычислениях, игровой и автомобильной индустриях, а также в разработке ИИ

В последнем квартале Nvidia получила более 70 процентов рынка графических процессоров для центров обработки данных, причем основной поставщик чипов - тайваньская компания TSMC. Однако, в будущем ситуация может измениться, так как Nvidia намекает на возможное партнерство с другими "третьими сторонами" в производстве чипов.

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На глобальной технологической конференции UBS финансовый директор Nvidia Колетт Кресс выразила оптимистичные замечания относительно инициативы Intel Foundry Services. Кресс отметила, что компания уже сотрудничает с превосходными партнерами-литейщиками, включая TSMC и Samsung, но при этом имеется желание работать с третьим партнером по литейному производству и отметила, что литейное подразделение Intel недавно показало значительный рост выручки и вошло в десятку лучших мировых литейных предприятий.

Samsung уже два года сотрудничает с Nvidia и стремится укрепить свои позиции в качестве поставщика чипов, предоставляя передовые производственные процессы и интегрированные услуги. Теперь компания планирует обеспечить большую долю заказов Nvidia на графические процессоры текущего и следующего поколений, а также чипы HPC AI.

В настоящее время Nvidia фокусируется на сотрудничестве с TSMC. Кресс отметила, что дополнительные производственные мощности TSMC в США являются вариантом для рассмотрения. Тем не менее, Nvidia может потенциально добавить еще и литейную фабрику Intel.

Intel, являющийся гигантом x86, рассматривается как будущий партнер Nvidia в США. Сотрудничество с Nvidia могло бы помочь Intel превратить свою Foundry Services в полноценное бизнес-подразделение.

Ранее в этом году генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предложил Intel стать потенциальным производственным партнером, но прогресс в этом направлении может замедлиться. Хуан отметил, что США потребуется еще 20 лет, чтобы достичь независимости в сфере производства микросхем.