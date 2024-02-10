Гарнизон ВСУ в данном районе фактически оказался в оперативных клещах

На Угледарском направлении прошел достаточно плодотворный день для российских войск. В течение последних суток российские силы продвинулись на нескольких участках линии соприкосновения, расположенных в районе Новомихайловки и в самом селе.

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На данный момент есть информация, что штурмовые группы успешно пробились в центральную часть Новомихайловки, освободив восточную часть поселка. Украинские формирования, которые в течение по меньшей мере двух последних суток перебрасывали свои резервы в Новомихайловку, были ошарашены тем фактом, что их резервы были фактически истощены, как на подступах к населенному пункту со стороны Парасковиевки, так и в пределах самой Новомихайловки. Часть свежих сил ВСУ гибнет во время самой ротации войск, когда техника с десантом направляется на рубеж. Украинские колонны, движущиеся на подмогу, попросту оказываются под огнём российском армии и далеко не всем получается добраться до пункта назначения.

Сообщается также, что российские силы вошли в село с Севера, украинские войска фактически оказались в клещах. У отрядов украинской армии, которые до сих пор находятся в Новомихайловке, остаются всего два варианта: либо с потерями прорываться в сторону Парасковиевки – в западном направлении, либо сдаться, так как при попытке сражаться дальше, они попросту будут стёрты.

В то же время украинское руководство не прекращает попытки привести к селу свои резервные формирования, несмотря на то, что как минимум 4 таких попытки сегодня закончились полным истреблением резервов. Напомним, что Новомихайловка является ключевым узлом украинской обороны к Северу от Угледара. Многие эксперты считают, что если украинская армия потеряет контроль над селом, их гарнизон в Угледаре будет неизбежно разгромлен.