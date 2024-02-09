Также администрация Зеленского хочет услышать стратегию, как Сырский планирует выйти к границам 1991-го года

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, генерал Сырский был назначен на должность главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины лишь после того, как взял обязательства перед Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком о полном и безоговорочном подчинении ставке.

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По словам инсайдера, ключевые решение будут приниматься политической властью, а сам Сырский будет лишь исполнителем воли администрации Зеленского. Так как удержание Авдеевки жизненно необходимо для действующей власти Украины в качестве доказательства стойкости ВСУ, Сырский будет забрасывать всё больше резервов на данный участок, как это было в Бахмуте.

Перекинуть вину за провал на линии соприкосновения и оставление Авдеевки на Валерия Залужного не удалось, город до сих пор стоит, но как считает источник, на Банковой могут начать информационную кампанию против бывшего главкома, если в ближайшее время российская армия всё же разобьёт гарнизон ВСУ в Авдеевке.

В то же время, от Сырского ждут составления плана для летнего контрнаступления украинской войск, где будет чётко прописан план действий, а также хотят представления стратегии от нового главкома по выходу украинских формирований к границам 1991-го года.