Весь функционал программы был разделен на три разных расширения

Теперь все пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11 имеют возможность загружать новые приложения компании Apple для управления музыкой, телевидением и мобильными устройствами прямо из магазина Windows. Приложение iCloud для Windows также было визуально обновлено. При этом устаревший iTunes по-прежнему доступен, однако, Apple поощряет пользователей перейти на новые приложения и, в конечном итоге, полностью отказаться от использования старой программы.

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Apple Music позволяет пользователям управлять песнями, приобретенными через iTunes, устанавливать песни, не связанные с iTunes, и пользоваться потоковым сервисом компании по подписке. Apple TV обеспечивает воспроизведение приобретенных фильмов и телешоу, а также позволяет подписчикам транслировать контент из Apple TV+ и Major League Soccer Season Pass. Apple TV и Netflix являются единственными потоковыми приложениями, поддерживающими 4K HDR в операционной системе Windows. Наконец, приложение Apple Devices синхронизирует контент между ПК и iPhone или iPad. Здесь пользователи также могут выполнять резервное копирование, восстановление и обновление своих мобильных устройств вручную.

При загрузке одного из этих приложений пользователю предлагается установить остальные, которые будут проверены и интегрированы в существующую медиатеку. После перехода, устаревшая версия iTunes будет поддерживать только подкасты и аудиокниги.

Компьютеры под управлением системы Windows, которые не поддерживают эти новые приложения, по-прежнему могут использовать iTunes. Также стоит отметить, что хотя Apple перестала обновлять iTunes для macOS, но с прошлого месяца они регулярно выпускают обновления для версии iTunes под Windows. В то же время, неизвестно, сколько еще Apple планирует поддерживать это 20-летнее программное обеспечение.