За последние сутки было отражено пять атак подразделений ВСУ

Российские вооруженные силы не прекращают оказывать давление на подразделения ВСУ. В некоторых секторах удалось продвинуться вперед и вынудить украинских военнослужащих отступить. Это относится в основном к "северным" направлениям, в то время как на Юге наблюдается более спокойная обстановка, хотя и здесь идут столкновения.

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В окрестностях Купянска российская армия продолжает расширять плацдарм в районе Табаевки и вместе с этим, продвигаться в сторону Кисловки. Украинские силы пятью волнами пытались атаковать российские позиции в районе Синьковки. На Красно-Лиманском направлении армия России вновь улучшила свои позиции, продвинувшись до района Ямполовки и Терны. военнослужащие ВСУ предпринимали попытки атаковать в районе Серебрянского лесничества, но две атаки были отражены.

В Донецке главные действия протекают в Авдеевке, где российские подразделения наступают с северного направления, продвигаясь на улицах Степной, Першотравнева, Донецкой, Сапронова, Леси Украинки и Чистякова. Попытка украинских подразделений создать оборону вдоль железной дороги не оправдалась, что угрожает главному пути украинского снабжения. Появились слухи о том, что первые отряды ВСУ якобы вышли с Юга и центра Авдеевки, но нет никаких доказательств. В районе Артемовска происходят столкновения в районе Клещеевки и Андреевки. В районе Белогоровки удалось выбить украинские силы с нескольких важных позиций и отразить контратаку в промышленной зоне.

На Южно-Донецком направлении военные наступают в районе Новомихайловки, а также наносят удары по позициям украинской армии в районах Угледара и Макаровки. На Запорожском направлении практически не произошло изменений, продолжаются тяжелые столкновения под Работино, украинская армия применяет большое количество беспилотных летательных аппаратов.

Украинские армия за последние 24 часа потеряла: один танк и пять бронированных машин, одна гаубица М777, САУ "Гвоздика", САУ "Акация" и гаубица Д-20 повреждены. В районе Новотроицкое сбит украинский истребитель Су-25, а ПВО перехватили 12 ракет RSZO "Vampire" и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата.