Судя по всему, БПЛА занимается сбором разведывательных данных

В черноморской акватории обнаружена деятельность американского беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk, предположительно занимающегося сбором разведданных для последующей ракетной или беспилотной атаки со стороны украинской армии. Параллельно с этим, в этом районе отмечается нарушение работы системы GPS.

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Обычно перед украинскими атаками на Крым в некотором удалении от российского полуострова находится разведывательная авиация США, Великобритании, Италии и других стран-членов Североатлантического Альянса.

Американская комплексная система БПЛА Global Hawk включает как воздушный сегмент, включающий сам дрон-развдедчик с различными датчиками и системами передачи информации, так и наземный сегмент, включающий оборудование для запуска, обслуживания, наземного управления и связи. Для повышения мобильности наземная станция размещается в передвижных контейнерах.

Технические характеристики данного БПЛА позволяют сканировать и находить движущиеся объекты в радиусе 100 километров, а также осуществлять детальное наблюдение. Полученная информация передается оператору в режиме реального времени. Комплекс способен функционировать при любых погодных условиях и в течение суток передавать данные с площади в 138 тысяч квадратных километров.