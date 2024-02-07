В скором времени гражданам, не явившимся в военкомат будут блокировать банковские карты и аннулировать водительские права

Украинский парламент почти единогласно принял в первом чтении законопроект, направленный на более жесткую мобилизацию в стране. Согласно действующему законодательству, этот проект, против которого проголосовали только 12 парламентариев, должен пройти дополнительные правки перед вторым чтением.

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Предложенный законопроект находится на рассмотрении парламента Украины и предусматривает значительные ограничения прав для оставшихся в стране граждан, а также практически полное введение принудительной мобилизации. Одна из норм нового законодательства, утвержденного украинским парламентом, предусматривает снижение возраста для повестки в армию с 27 до 25 лет. Все граждане, возрастом от 18 до 60 лет, должны зарегистрировать электронные кабинеты призывника, в которых будут отправляться электронные повестки.

Каждому гражданину, обязанному следовать призыву, необходимо предоставить свои учетные данные в Военкомат в течение двух месяцев. В случае невыполнения данного требования, гражданам будут блокировать банковские счета и лишать их водительских прав.

Граждане Украины, находящиеся за рубежом, будут иметь ограничения в получении консульских услуг без предъявления военного билета или других учетных документов. Кроме того, киевский режим планирует значительно сократить число категорий граждан, освобождаемых от мобилизации.