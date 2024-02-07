Данной дрон может фиксировать и уничтожать беспилотники противника благодаря технологиям искусственного интеллекта

В современных вооруженных конфликтах беспилотники различных типов стали неотъемлемой частью арсенала и являются эффективным оружием. Этот факт уже не вызывает сомнений и требует от армий дальнейшего развития и обучения.

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На международной оборонной выставке WDS 2024 компания Marss представила уникальное средство борьбы с дронами – беспилотный перехватчик MR. Это инновационное устройство с искусственным интеллектом способно не только обнаруживать, но и уничтожать беспилотные аппараты на расстоянии более 5 километров. Перехватчик обладает рядом датчиков для точного обнаружения и нейтрализации угрозы. Большую роль в этом играет система Nidar Core Intelligence, которая предоставляет новые возможности для противодействия беспилотным системам и успешного поражения быстрых и маневренных целей.

Устройство размещается на вертикальной интеллектуальной пусковой установке, связанной с инфраструктурой Nidar. Как только обнаруживается опасность, оператор запускает перехватчик с пульта управления, а MR самостоятельно находит и уничтожает цель с помощью своего интеллекта. Гибридная аэродинамическая конструкция обеспечивает скорость, дальность, гибкость и маневренность устройства, которое оснащено электрической силовой установкой. Перехватчик может уничтожать цели на расстоянии более 5 километров и на высоте около 2 километров, развивая скорость свыше 80 метров в секунду.