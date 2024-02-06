Судя по всему, Украина вновь может остаться без финансовой помощи от Соединённых Штатов

Дональд Трамп и руководство республиканцев в Палате Представителей высказали свое несогласие с предложением сената об обновлённых ограничениях на границе с Соединенными Штатами и отправке миллиардов долларов администрации Зеленского, дав понять, что данная инициатива нежизнеспособна.

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Спикер Майк Джонсон и другие руководители назвали сенатский компромисс "пустой тратой времени". Трамп осудил эту сделку в своем посте в социальных сетях, называя ее "отличным подарком для демократов и желанием смерти для республиканской партии". Помимо этого он отверг привязку иммиграции к иностранной помощи.

В Сенате возникли серьезные разногласия среди республиканцев, которые планируют провести встречу по этому вопросу позже в понедельник. Сенатор Джон Корнин из Техаса, высокопоставленный республиканец из приграничного штата, заявил в понедельник, что у него есть "вопросы и серьезные опасения" относительно пограничного соглашения.

Сенатор республиканской партии Линдси Грэм из Южной Каролины потребовал внесения изменений в законодательство. Глава предвыборного штаба республиканской партии в сенате Стив Дэйнс из Монтаны заявил, что будет голосовать "против".

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Лидер демократов в сенате Чак Шумер и его коллега-республиканец Митч Макконнелл поддерживают компромисс на сумму 118,3 миллиарда долларов, о котором было объявлено в воскресенье вечером. Они планируют провести первое процедурное голосование по этой мере в среду, но растущая оппозиция республиканской партии и сопротивление со стороны прогрессивных демократов, таких как калифорнийский демократ Алекс Падилья, могут нарушить этот план.