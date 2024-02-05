Создав цифровые копии финансового директора и других менеджеров, им удалось убедить сотрудника перевести денежные средства на свой счёт

В предыдущем месяце было совершено одно из самых прибыльных преступлений, когда-либо совершенных с использованием технологии глубокой фальсификации видео. Мошенники воспользовались цифровыми копиями финансового директора и других сотрудников международной компании, чтобы заказать денежные переводы на сумму $25 миллионов во время видеоконференции, в которой участвовал всего один настоящий человек.

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Жертву обманом заставили принять участие в видеоконференции, где он оказался единственным реальным человеком, в то время как остальные участники были фальшивыми изображениями реальных людей. Сотрудник последовал инструкциям, которые услышал во время разговора, и совершил 15 переводов на общую сумму 200 миллионов гонконгских долларов ($25,6 миллиона) на несколько банковских счетов в Гонконге. Через неделю, когда сотрудник связался с головным офисом компании, они поняли, что попались на мошенников.

Интересно, что для обмана использовались дипфейки. Жертва заметила подозрительность в исходном электронном письме, которое говорило о необходимости секретной транзакции. Однако, точная имитация их коллег по видеозвонку убедила ее в их подлинности.





"Они использовали технологию дипфейков, чтобы имитировать голос своих целей", - сообщил старший суперинтендант Барон Чан Шунь-Цзин. Он добавил, что в прошлых случаях дипфейков обманщики использовали видеозвонки один на один с фейковым человеком.

Странным обстоятельством в этом случае является то, что пострадавший никогда не взаимодействовал непосредственно с дипфейками во время разговора, кроме как при представлении в начале общения. После того, как обманщики отдали приказ совершить денежные переводы, они резко завершили видеозвонок и продолжали связываться с целевым сотрудником через платформы обмена мгновенными сообщениями, электронную почту и видеозвонки один на один.

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На прошлой неделе конгресс и Белый дом подняли вопросы о проблеме дипфейков после публикации явных фейковых изображений певицы и автора песен Тейлор Свифт. В июне ФБР предупредило о том, что секс-вымогатели создают откровенные дипфейки, используя изображения людей из социальных сетей.