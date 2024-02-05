Также сообщается, что Офис Президента Украины планирует отстранить всех генералов, преданных главкому

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрация Зеленского намеренно оттягивает момент снятия с должности главнокомандующего Вооружёнными Силами Валерия Залужного, чтобы падение Авдеевки произошло именно при его командовании.

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На Банковой хотят повесить на главкома вину за потерю города, преподнеся это гражданам, как основную причину его отставки. При этом, сам Залужный ещё в прошлом году предлагал отдать приказ на вывод войск из данного участка линии соприкосновения и не допустить тем самым окружения всей Авдеевской группировки войск, с последующем её разгромом. Однако, политическое руководство страны велело удерживать город любой ценой.

Экспертам становится всё очевиднее, что украинским формированиям не удержать город. По имеющимся данным, некоторые подразделения ВСУ уже отрезаны от основного гарнизона и российские войска продолжают брать под контроль всё новые участки города. Хоть на поле боя у украинских военных может произойти катастрофа, в политическом плана, Зеленский сможет выйти из внутригосударственного кризиса, убедив общество в некомпетентности Залужного.

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Также инсайдер из Офиса Президента рассказал, что Ермак планирует зачистить всех высокопоставленных военных, которые были соратниками Залужного и оставить только наиболее преданных действующей власти.