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Zelikman
Суд снял обвинения с исполнительного председателя Samsung Electronics Co
Джей Ю. Ли также сохранит руководство одним из крупнейших конгломератов в мире

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  Джей Ю. Ли, исполнительный председатель Samsung Electronics Co., одержал важную победу на прошлой неделе, когда суд Сеула освободил его от обвинений в манипулировании акциями. Это решение позволяет миллиардеру сохранить руководство крупным конгломератом в условиях конкуренции со стороны старых и новых соперников.

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  Оправдательный приговор снимает большую часть неприятностей с лидера в отрасли производства микросхем и дисплеев, компании, сражающейся с глобальным экономическим спадом и серьезными вызовами со стороны Apple Inc. в сфере смартфонов и SK Hynix Inc. в новой области искусственного интеллекта. Это непредсказуемое решение, наконец, устраняет угрозу тюремного заключения, которая сопровождала одного из самых известных бизнесменов Кореи на протяжении многих лет.

  Судья Центрального окружного суда Сеула вынес вердикт всего через час после оглашения решения, сосредоточившись на вопросе, были ли совершены манипуляции Ли при слиянии Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 году с целью получить незаконное влияние и выгоду. 

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  С невозмутимым лицом Ли покинул зал суда, не предоставив комментариев журналистам. Его адвокаты озвучили в официальном заявлении, что, по их мнению, это опровергает спорное решение сделки 2015 года, и поблагодарили суд.

#samsung #технологии #компания
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