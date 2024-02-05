Дрон нового поколения имеет повышенную прочность, 2 двигателя и может летать на расстояния до 1000 километров

Новый автономный беспилотник был доставлен на исследовательскую станцию в Антарктиде в рамках британской антарктической службы (BAS), готовый приступить к экспериментам, направленным на расширение понимания замерзшего континента. Беспилотный аппарат Windracers Ultra стартовал в небо и будет использовать множество камер и датчиков для составления карт и записи областей, которые ранее были недоступны для ученых.

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Традиционные полеты с экипажем столкнулись с проблемами. Экстремальные погодные условия, сопровождающиеся низкими температурами, в сочетании с необходимостью использования более крупных самолетов и высокими затратами на топливо, делали пилотируемые полеты рискованными и дорогостоящими. Новый беспилотный аппарат был разработан с учетом этих проблем. Он был протестирован в районе самых высоких вершин Северного Уэльса для имитации суровых условий, и его конструкция предусматривает высокий уровень запаса прочности, что дает возможность продолжать полет даже при поломке двигателя. Кроме того, он легче поддается ремонту по сравнению с традиционными летательными аппаратами.

По словам BAS, Windracers Ultra является полностью автономным двухмоторным самолетом с неподвижным крылом длиной 10 метров, способным перевозить грузы либо датчики на расстояние до 1000 километров. На первом этапе испытаний Ultra по данным BAS будет заниматься изучением тектоники при помощи магнитных и гравитационных датчиков, оценивать морские пищевые цепочки в экологически чувствительных районах с помощью камер, а также измерять гляциологические структуры при помощи бортового радара. В случае успеха, беспилотник будет использоваться для дальнейших исследований в области полярного климата, экологии, гляциологии и изучения океанических экосистем.

Данные, полученные в результате таких наблюдений, помогут подтвердить научные прогнозы относительно того, как ледяной континент реагирует на изменения климата Земли. Инструментальные данные свидетельствуют о повышении среднегодовых температур на антарктическом полуострове на 3°C за последние 50 лет, хотя внутренние районы Антарктиды остались относительно стабильными.

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Реакция Антарктиды на эти изменения в значительной мере зависит от ее географии и состава, большую часть которых не видно из-за покрова льда и снега. Например, реакция области на изменение температуры будет совсем другой, если она примыкает к воде, а не к скалам. Ultra будет пытаться подтвердить геологическую структуру и топографию Антарктиды, чтобы помочь ученым моделировать будущее таяние льда.