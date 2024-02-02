Об этом сообщили в Национальном управлении по ядерной безопасности США





Определённые ограничения в развитии ядерного оружия, казалось бы, близятся к окончанию. В США открыто заявили о своей готовности возобновить ядерные испытания, однако, как сообщается, они будут «невзрывными».

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Такое заявление сделала руководитель Национального управления по ядерной безопасности США Джилл Хруби. Она прокомментировала проведение работ на ядерном полигоне в Неваде, подчеркнув, что у США сохраняется готовность проводить подземные испытания в рамках разработанной программы.

"Мы ясно и открыто демонстрируем нашу готовность к проведению испытаний. В данный момент мы не говорим о подземных взрывах ядерного оружия, но мы поддерживаем готовность и изучаем эту возможность", - заявила Хруби в ходе конференции по вопросам ядерного сдерживания.

Если кратко, то Соединённые Штаты готовы возобновить ядерные испытания в любой момент и в полной мере. И, безусловно, у них найдутся соответствующие оправдания - сомневаться в этом не приходится.

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Американское тактическое ядерное оружие нередко находится за пределами США, в частности на военных базах в Германии и Нидерландах. При этом в США такие действия не рассматриваются как нарушение принципа ядерного нераспространения. Однако, тема ядерного сдерживания других стран, включая Россию, Китай и КНДР, остается предметом обсуждения для американских властей на различных конференциях.