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Zelikman
Глава Microsoft надеется на создание цифровой Женевской конвенции
Он выразил надежду на то, что США, Россия и Китай смогут сотрудничать и сформируют механизм для общей кибербезопасности

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  Глава Microsoft, Сатья Наделла, недавно дал интервью журналисту и ведущему NBC Nightly News Лестеру Холту, где обсуждал различные темы, включая искусственный интеллект, выборы 2024 года и недавний взлом корпоративной сети Microsoft атакующей группой Cozy Bear из России.

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  Холт спросил Наделлу о "тревожных звонках", которые прозвучали в штаб-квартире Microsoft и на Капитолийском холме после раскрытия этого инцидента. Учитывая зависимость правительства от компании, это было особенно важно. Наделла заявил, что он рад, что Microsoft имеет возможность обнаруживать такие атаки и защищать себя в киберпространстве.

  Наделла подчеркнул, что вопросы безопасности в киберпространстве касаются не только частных компаний, но и государств. Он выразил надежду на то, что США, Россия и Китай смогут сотрудничать и сформировать своего рода "цифровую Женевскую конвенцию" о кибербезопасности. Без такого соглашения, кибератаки между государствами могут привести к необратимому нарушению мирового порядка.

  Наделла отметил, что Женевские конвенции 1949 года служат основой международного гуманитарного права и регламентируют поведение вооруженных конфликтов. Именно такие принципы защиты являются важными в киберпространстве. Microsoft уже ранее высказывалась о необходимости цифровой Женевской конвенции для защиты населения от угроз.

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  Недавно стало известно, что атакующая группа Cozy Bear, также известная как Midnight Blizzard, взломала Microsoft в ноябре 2023 года. Несанкционированный доступ был получен с использованием устаревшей тестовой учетной записи, и только небольшая часть корпоративных аккаунтов была скомпрометирована. Пострадали высшие руководители компании, сотрудники отдела кибербезопасности, юридического и других отделов. После раскрытия атаки Microsoft, компания HPE также сообщила о том, что была подвергнута атаке от группы Cozy Bear в прошлом году.

#microsoft #политика #технологии #хакеры #взлом #кибербезопаность
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