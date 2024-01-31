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Zelikman
Компания-разработчик устройства Булат готовится нарастить поставки в зону Спецоперации
Данное устройство помогает обнаруживать и определять различные БПЛА на 360 градусов

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  Компания-разработчик систем обнаружения беспилотных аппаратов "Булат" планирует значительно увеличить объемы производства своего продукта. Уже сейчас эти устройства успешно поставляются в войска и получают положительные отзывы. Однако, количество поставок на данный момент крайне недостаточны. Об этом заявили представители компании 3МХ.

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  В настоящее время компания успела отправить в войска уже более 3 тысяч детекторов обнаружения беспилотных аппаратов "Булат". Однако потребность только одного крупного соединения составляет порядка 20 тысяч таких устройств. В связи с этим компания активно расширяет производство, увеличивая штат сотрудников, чтобы в дальнейшем удовлетворить потребности войск в этой сфере.

  "На данный момент мы уже отгрузили в зону СВО примерно 3 тысячи детекторов для российских военных, однако, это крайне мало. Мы общались с представителем военного руководства, который оценил потребность подобной техники для воинского объединения, например, армии, в 20 тысяч единиц. Мы готовы обеспечить это количество", - заявил представитель компании.

  Устройство "Булат" функционирует в пассивном режиме и сканирует радиоэфир на 360 градусов. Оно может находить и определять основные модели беспилотных аппаратов, включая FPV-дроны. Дальность обнаружения зависит от местности: на открытом пространстве составляет 1,5 км, в городских условиях или лесу - от 600 до 800 метров.

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  Устройство уже успешно прошло испытания в зоне Спецоперации и после этого уже был расширен спектр обнаруживаемых беспилотных аппаратов. В настоящее время детекторы приобретаются самими военнослужащими, а также различными фондами или спонсорами для отдельных подразделений. Однако, Министерство Обороны пока не закупает "Булат" для своих нужд.

#россия #сво #техника #армия #оружие #впк #булат
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