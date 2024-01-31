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Zelikman
iPhone 16 будет лишь немного отличаться от предыдущей модели и не получит технологии ИИ
Аналитики прогнозируют падение продаж компании, так как другие производители уже могут предложить смартфоны с искусственным интеллектом

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  По данным аналитики Минг-Чи Куо, компания Apple снизила прогнозы поставок iPhone в 2024 году, предвидя значительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Это может привести к самому большому падению среди всех ведущих производителей телефонов, частично из-за отсутствия функциональности искусственного интеллекта. Ожидается, что поставки iPhone 15 сократятся на 10% в первой половине 2024 года по сравнению с iPhone 14 за аналогичный период прошлого года.

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  В то же время Samsung скорректировала свои прогнозы поставок серии Galaxy S24, увеличив их на 5-10% в этом году. Они делают ставку на генеративные функции искусственного интеллекта в качестве ключевого отличия. Новейшие устройства Samsung и Google включают множество функций на основе искусственного интеллекта для улучшения поиска, генерации текста, перевода и манипулирования изображениями.

  Однако Apple, по крайней мере до 2025 года, может не выпустить iPhone с аналогичными функциями. Предполагается, что в iPhone 16 будут внесены лишь минимальные изменения в дизайн по сравнению с недавно просочившимися данными о Google Pixel 9, но 2024 год может стать первым шагом компании в области генеративного искусственного интеллекта.

  Apple применяет осторожную стратегию в использовании искусственного интеллекта, чтобы избежать проблем авторских прав и этики, с которыми сталкиваются другие крупные языковые модели, использованные Microsoft, Google, OpenAI и так далее. По последним отчетам, Apple представит обновленную версию Siri с iOS 18. Согласно фирменной модели LLN компании, ожидается, что она будет представлена на WWDC в июне и выпущена публично в сентябре.

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  Предстоящее обновление iOS может стать одним из самых трансформирующих в истории iPhone, но функция Siri может стать единственной, которая будет извлекать выгоду от улучшений в искусственном интеллекте. В то время как Apple изучает возможность использования LLN для других приложений, таких как Pages, Keynote и разработка программного обеспечения, значительные изменения в этих областях, вероятно, не будут появляться до 2024 года.

#смартфоны #samsung #apple #google #технологии #компании
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