В ходе попыток вытеснить российские войска с южной окраины Авдеевки и восстановить линию обороны, украинскому командованию не удалось достичь успеха, несмотря на значительное вовлечение сил и потери. В связи с этим для усиления давления на российские войска в районе "Царской охоты" некоторые подразделения были отозваны с других участков. Однако это решение привело к продвижению российских бойцов на других флангах.

реклама





Согласно сообщениям российских источников, войска в районе Авдеевки сохраняют инициативу и продолжают наступление на украинскую оборону, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. За последние сутки удалось расширить зону контроля на южной части города в районе "Царской охоты", где в руки российских войск перешел участок дороги вблизи лесопосадок. Внутри города штурмовые группы продвинулись вперед по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на 300 метров в направлении микрорайона "Химик" на участке шириной до полукилометра.

Также имеются успехи на юго-востоке от Авдеевки, где подразделения российских войск смогли прорвать оборону украинских сил и продвинуться глубже на 250 метров в районе лесопосадок у карьера на участке фронта шириной до 500 метров. Тем временем, информация, появившаяся в сети о том, что армии удалось захватить укрепрайон на территории бывшей базы ПВО, не соответствует действительности. На данный момент он находится в полуокружении, но украинские силы не собираются отступать.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

База ПВО в настоящее время не была захвачена. Украинские силы продолжают сопротивляться, сообщают российские источники.