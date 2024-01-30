Устройство работает на операционной системе Windows и даже запускает игру Minecraft

Эксперименты ютубера под ником Electo вызвали немалый интерес у пользователей сети: он попытался установить мини-пк в устройства ввода, и его самой интересной находкой стала мышь, превратившаяся в автономный компьютер с операционной системой Windows. Конечно, утилита этого девайса ограничена, но это действительно внушительный пример миниатюризации, особенно учитывая наличие внешнего дисплея.

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В своем обычно комедийном видео Electo начинает с 3D-печати гигантской мыши, в дизайне корпуса похожей на Intel NUC. При этом мышь снабжена колесом прокрутки огромных размеров и довольно крупным экраном, закрепленным спереди. Вместо обычного подключения клавиатуры через USB, он использовал непрактичное устройство, которое проецирует виртуальную клавиатуру с лазерным отображением на левой стороне.

Затем Electo перерабатывает устройство, вмешивая внутренности мини-пк в клавиатуру, чтобы сделать ее еще компактнее. Впрочем, нужно отметить, что клавиатуры с встроенными микрокомпьютерами были популярны еще в 80-х годах, а в 2022 году лондонская компания Pentaform представила биоразлагаемый образец такой клавиатуры стоимостью около $150. Однако, у Electo были свои особенности и некоторые странные функции.

На первом этапе он перенес все функциональные возможности мыши в клавиатуру, требуя от пользователя двигать всю клавиатуру для перемещения курсора, вместо использования традиционной сенсорной панели или подключения внешней мыши. Второй, и, быть может, более полезной особенностью был наклонный проектор, способный отображать видеовход на экране от нескольких до примерно 100 дюймов. Если бы клавиатура была стационарной, проектор мог бы использовать различные поверхности для отображения изображения, без необходимости в традиционном экране.





В заключительном этапе работы, Electo помещает внутрь мыши чипы мини-пк, размером с ладонь, что делает мышь лишь немного крупнее обычной. Он также перепаивает HDMI-кабель, чтобы поддержать экран, закрепленный на передней панели. Вместо полноценной клавиатуры, Electo добавляет боковые кнопки, необходимые для игр: W, A, S, D, Space, Shift, Control, E и I.

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Итоговый результат обеспечивает достаточную функциональность для запуска Minecraft, который Electo тестировал на всех трех модифицированных компьютерах. К сожалению, каждый из них столкнулся с проблемой перегрева, что привело к снижению производительности. Гигантская мышь стала слишком горячей на ощупь и даже растаяла. Компьютер с менее громоздкой мышью едва запускал Minecraft с частотой кадров, напоминающей слайд-шоу, но хорошо справлялся с воспроизведением различных видео в облаке. К сожалению, Electo не проверил, сможет ли его творение запускать игру Doom.