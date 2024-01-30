Пастор создал монету IndxCoin, которую продавал своей аудитории, заявив, что Бог поддерживает этот проект

Эли Регаладо, известный онлайн-пастор, а также Кейтлин Регаладо, его супруга, были обвинены в мошенничестве, обманув более 300 инвесторов на сумму $3.2 миллиона с помощью созданной ими криптовалюты IndxCoin. Регаладо признает, что половина этой суммы была использована для личной выгоды, но он, похоже, винит в этой ситуации Бога, несмотря на возможность, что он может неправильно понять волю Господа.

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Когда Регаладо объявил на своем канале YouTube о запуске продажи криптовалюты в апреле прошлого года, он утверждал, что Бог поддерживает этот проект и что это "укладывает рельсы для передачи божественного богатства". Пара продавала IndxCoin через онлайн-криптовалютную платформу под названием Kingdom Wealth Exchange, которую Эли создал. Используя рекламные видео с цитатами из Библии и утверждениями о том, что монеты оцениваются в $10-12, но доступны по цене $1,50 или даже ниже, они собрали $3,2 миллиона.

По заявлению регуляторов штата Колорадо, IndxCoin был "по сути бесполезным". В то время как инвесторы потеряли миллионы, пара потратила не менее $1,3 миллиона на отпуск, Range Rover, ювелирные изделия, роскошные сумки, косметическую стоматологию, одежду и помощницу по дому. Они также потратили огромную сумму на ремонт дома, а не менее $290 000 использовали на свою онлайн-церковь Victorious Grace Church. Регаладо не отрицал, что они использовали деньги для своей выгоды.

"Обвинение заключается в том, что Кейтлин и я прикарманили $1,3 миллиона, и я просто хочу выйти и сказать, что это обвинение верно. Несколько сотен тысяч долларов использовали на реконструкцию дома, которую Господь велел нам сделать. "Мы поверили Богу на слово и продали криптовалюту без ясного понимания выгоды", - сказал он через несколько дней после предъявления гражданских обвинений

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Регаладо продвигал свою монету как инвестицию с низким риском и высокой прибылью. Он даже утверждал, что Бог сказал ему, что люди разбогатеют, если вложатся в IndxCoin.