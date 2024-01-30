Данной информацией поделился известный журналист из Bloomberg Марк Гурман

Известный журналист Марк Гурман, работающий в Bloomberg, поделился интересной информацией о будущем обновлении операционной системы Apple - iOS 18. Ожидается, что данная версия станет самым значительным обновлением в истории компании. Это связано с возможным появлением искусственного интеллекта от Apple, который будет конкурировать с такими гигантами, как Microsoft, Google, Nvidia и OpenAI.

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Марк Гурман заявил, что подробности будут раскрыты позже в разделе вопросов и ответов для подписчиков. Однако, уже сейчас известно, что iOS 18 будет содержать множество новых функций и возможностей. Первым шагом Apple в области искусственного интеллекта может стать улучшенная версия голосового помощника Siri. Она будет использовать разработанную компанией модель под названием "Ajax GPT". Ожидается, что новая Siri будет включать генеративные функции, схожие с такими ботами, как ChatGPT или Google Bard.

Хотя Apple активно развивает искусственный интеллект, генеральный директор Тим Кук признает, что для компании важнее быть лучшей, чем быть первой. Apple не хочет вступать в споры, связанные с точностью и авторскими правами, какие часто возникают вокруг других генеративных систем искусственного интеллекта. Кроме Siri, Apple также рассматривает возможность применения искусственного интеллекта в других приложениях, таких как Apple Music, Pages и Keynote. Технология также может быть внедрена в платформу Xcode для упрощения разработки и обнаружения ошибок в коде.

Важной особенностью iOS 18 будет использование встроенных чипов для работы искусственного интеллекта, в отличие от облачных серверов, на которых полагаются другие модели. Apple задействует нейронные движки в последних поколениях своих устройств. Также ожидается, что iOS 18 получит поддержку технологии Rich Communication Services (RCS) для обмена сообщениями. В прошлом году Apple подтвердила намерение внедрить этот протокол к концу 2024 года. Использование RCS позволит пользователям других устройств отправлять текстовые сообщения на iPhone с расширенными возможностями, включая носители с высоким разрешением, квитанции о прочтении, сквозное шифрование и другие возможности.

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Аналитики компании Morgan Stanley ожидают, что Apple представит бета-версию iOS 18 для разработчиков на ежегодной конференции WWDC в июне. Вероятно, широкой публике данная прошивка станет доступна в сентябре, как это обычно бывает.