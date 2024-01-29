Войска РФ постепенно продвигаются на различных участках линии соприкосновения

Ночью российской армией были проведены массированные удара по инфраструктуре Ровно, подконтрольного района Херсона и Покровска Донецкой Народной Республики, контролируемый украинскими войсками. Ситуация в зоне проведения СВО остается без существенных изменений, главные события разворачиваются на Севере, в то время как на южных участках ситуация относительно стабильная.

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В районе Купянска не прекращаются столкновения под Табаевкой. В настоящее время Табаевка остаётся в серой зоне, силы России и Украины находятся по две стороны, в окрестностях посёлка. В районе Синьковки отражены три атаки сил Украины.

На Красно-Лиманском участке присутствуют успехи, были взяты несколько опорных пунктов в районе Червоной Дибровы. Министерство обороны проинформировали о продвижении российских подразделений в районах Ямполовка и Червоная Диброва. В районе Тернов зачищено несколько лесных участков.

На Донецком участке продолжаются столуновения на окраине Белогоровки в районе Мелзавода. ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. На Западе Артемовска российские силы наступают в Богдановке, а также у Ивановского и Клещеевки. В Авдеевке ВСУ предпринимают попытки отодвинуть армию России от "Царской Охоты", однако, российские подразделения сумели закрепиться на этих позициях. Подразделения также продвигаются на восток от Коксохима, в районе садовых товариществ.

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На Южно-Донецком направлении ВСУ атаковали в районе Приютного, столкновения продолжаются в Новомихайловке. На Запорожском направлении ситуация не изменилась, артиллерия и авиация продолжают работу, беспилотные аппараты очень активны и со стороны ВС РФ, и со стороны ВСУ. Были ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также 34 украинских беспилотных аппарата сбито представителями российских сил ПВО.