Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
За прошедшие сутки российская армия ликвидировала склады ВСУ с боеприпасами и горючим
Войска РФ постепенно продвигаются на различных участках линии соприкосновения

реклама

  Ночью российской армией были проведены массированные удара по инфраструктуре Ровно, подконтрольного района Херсона и Покровска Донецкой Народной Республики, контролируемый украинскими войсками. Ситуация в зоне проведения СВО остается без существенных изменений, главные события разворачиваются на Севере, в то время как на южных участках ситуация относительно стабильная.

реклама

  В районе Купянска не прекращаются столкновения под Табаевкой. В настоящее время Табаевка остаётся в серой зоне, силы России и Украины находятся по две стороны, в окрестностях посёлка. В районе Синьковки отражены три атаки сил Украины. 

  На Красно-Лиманском участке присутствуют успехи, были взяты несколько опорных пунктов в районе Червоной Дибровы. Министерство обороны проинформировали о продвижении российских подразделений в районах Ямполовка и Червоная Диброва. В районе Тернов зачищено несколько лесных участков.

  На Донецком участке продолжаются столуновения на окраине Белогоровки в районе Мелзавода. ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно. На Западе Артемовска российские силы наступают в Богдановке, а также у Ивановского и Клещеевки. В Авдеевке ВСУ предпринимают попытки отодвинуть армию России от "Царской Охоты", однако, российские подразделения сумели закрепиться на этих позициях. Подразделения также продвигаются на восток от Коксохима, в районе садовых товариществ.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

  На Южно-Донецком направлении ВСУ атаковали в районе Приютного, столкновения продолжаются в Новомихайловке. На Запорожском направлении ситуация не изменилась, артиллерия и авиация продолжают работу, беспилотные аппараты очень активны и со стороны ВС РФ, и со стороны ВСУ.  Были ликвидированы склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также 34 украинских беспилотных аппарата сбито представителями российских сил ПВО.

#сво #всу #армия #оружие #бои #боеприпасы #склады
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
3
Трамп: Если бы США атаковали, НАТО не пришла бы нам на помощь
1
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
2
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
2
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
3
Джеймс Уэбб обнаружил десятки черных дыр, возраст которых сопоставим с возрастом Вселенной
+
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
Bloomberg: КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет
+
Новый мост через реку Селенга построят в 2027 году
+
«Калашников» готовится представить продвинутый разведывательный беспилотник СКАТ 350 М
1
В NASA работают над гибернацией космонавтов, которых в будущем отправят на Марс
2
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
25
В ОАЭ начались работы по строительству второго по высоте здания в мире
1
Квантовый компьютер Академии Синика мощностью 5 кубитов теперь доступен онлайн
1

Популярные статьи

Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
77
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
67
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
7
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
46
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
9
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
1
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
14
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
+
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
3
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
4

Сейчас обсуждают

Megagad
19:09
каловдутие никогда не было "захватывающей игрой" вообще никогда.
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
E. S.
19:06
Интересно взглянуть на тех, у кого эти надежды были. Кто-то видимо, из оболваненных своей же пропагандой, что не смогли оценить достаточно понятную ситуацию.
WP: Надежды Украины на победу над Россией «ускользают»
Никита Ермолаев
19:04
У меня 4шт м2 порта и если во все вставить, там даже видеокарта в х8 переходит )
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Алексей Енютин
19:04
У меня под системой m2 Samsung 980 250 ГБ + SSD Kingston A400 250 Гб (от старого компа, там стояла винда) + WDC 1 TB + Seagate 500 Gb (последний переходит с компа на комп и наработал уже почти 30 000 ...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
wld
19:03
Будут делать опять двучиповые решения, по примеру 3870х2/5970/295 и т.д
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Megagad
19:03
нет. "Быстрый" - это тот. который имеет задержку чтение/запись измеряют единицами микросекунд ;) У "обычных" ССДшек - это СОТНИ микросекунд(200-300 в среднем).
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Dead Shadow
19:02
Зачем? А главное - нафига? Это будет, как минимум, неудобно
Блогер создал игровую «Мышь как компьютер» и показал идею на YouTube
Enigma
19:02
Ну и чудесно. Пусть накроется все медным тазом
Всплеск потребления электроэнергии искусственным интеллектом создает нагрузку на электросети США
Megagad
19:01
"На многих материнских платах установка SSD в слот M.2 отнимет у вас два порта SATA." - НА КАКИХ? марки в студию! ВСЕ! ВСЕ НОВЫЕ МАТЕРИНКИ имеют ОТДЕЛЬНЫЙ М.2 слот. который идёт ИЗ ПРОЦЕССОРА и НИКАК ...
5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
Китя.
18:55
Поиграй в Ведьмака 3 c DLSS и без и посмотри на кольчугу и все сразу поймешь без DLSS кольчуга видна все колечки. а с DLSS колечки замылены. и прозреешь там даже слепой это уродство DLSS увидят. и так...
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем