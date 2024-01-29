Российские подразделения стремятся взять под контроль данный населённый пункт, чтобы открыть себе дорогу к поселку "Машиностроитель"

По последним сообщениям российских военных корреспондентов, в настоящий момент российские вооруженные силы активно продвигаются вдоль лесопосадок на Запад и Юго-Запад от украинского укрепленного района, известного как "Зверинец".

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Согласно данным источников, основной целью российских войск является укрепрайон, расположенный между Марьинкой, которая уже находится под контролем России, и Новомихайловкой. Если этот укрепленный район будет освобождён российскими войсками, то откроется дорога к загородному поселку "Машиностроитель", что находится к северу от Новомихайловского пруда.

Захват "Машиностроителя" позволит российской армии контролировать стратегически важный участок дороги от Новомихайловки до Константиновки, что значительно нарушит логистику украинских формирований и ухудшит их положение на этом участке линии соприкосновения.

На карте показано направление действий российских войск (отмечено красным цветом) и местоположение укрепленного района "Зверинец", который ранее был взят под контроль российскими войсками. Синим цветом обозначены Новомихайловка и Константиновка, которые остаются под контролем ВСУ.

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Положение украинских формирований на данном участке линии боевого соприкосновения постепенно ухудшается после потери контроля над Марьинкой. Как отмечают российские военные корреспонденты, уже сейчас становится ясно, что украинские войска вскоре будут вынуждены покинуть укрепленный район в Новомихайловке и его окрестности. В настоящее время украинские формирования еще удерживают позиции под Новомихайловкой, однако атаки российских войск на этом направлении продолжаются и становятся все более интенсивными.