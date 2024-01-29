В первую очередь администрация Байдена обвиняет в случившемся Иран

Как сообщают западные средства массовой информации, члены исламистских движений, которые имеют поддержку со стороны Ирана, совершили атаку недалеко от сирийской границы, по итогам которой погибли трое военнослужащих армии США, а 25 получили различные ранения. Это первая смерть американцев в результате атаки противника с момента начала военных действий Израиля и Хамаса.

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Джо Байден обещал принять ответные меры, пригрозив, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с выбранным методом. Администрация считает, что требуется более решительная реакция, чем в предыдущих атаках, где американцы не были убиты.

"Мы ответим", - заявил Байден позднее на предвыборном мероприятии в Южной Каролине.

Атака, настигшая американских солдат на Северо-Востоке Иордании, усугубила напряженность между Штатами и Ираном, и вызвала призывы некоторых республиканских законодателей нанести удары по Ирану, что представляет опасность эскалации, которую США намерены избежать.

Согласно заявлению Роджера Уикера, главы Сенатского комитета по вооруженным силам, "Мы должны ответить на повторяющиеся нападения Ирана и его союзников, нанося прямые удары по иранским целям и руководству. Реакция администрации Байдена только провоцирует новые атаки".

"Хотя мы все еще собираем факты об этом нападении, мы знаем, что оно было исполнено радикальными боевыми группировками, поддерживаемыми Ираном, в Сирии и Ираке", - сказал Байден в своем заявлении.

Байден сообщил, что американские силы, находящиеся вблизи сирийской границы, были атакованы беспилотниками. В Иордании размещается около 3500 американских военнослужащих.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что атака была направлена против сил США и их союзников, находящихся на северо-востоке Иордании для борьбы с Исламским государством. Остин заявил, что он и Байден "не допустят нападений на американские войска и примут все необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов".

Также США заявили, что их военнослужащие в Ираке и Сирии были атакованы десятки раз с октября, некоторые из них получили черепно-мозговые травмы.

Роджер Уикер, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что с октября иранские доверенные лица совершили более 150 нападений на американские войска.

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"Нам необходима серьезная перезагрузка нашей политики на Ближнем Востоке, чтобы защитить интересы нашей национальной безопасности и восстановить сдерживание", - заявил республиканец из Миссисипи в своем заявлении.