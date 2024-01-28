На этот раз компанию покидает Джей Новотни, руководивший разработкой домашних устройств и участвовавший в проекте создания электромобиля

Как сообщает издание Bloomberg, известный ветеран компании Apple Inc., который руководил разработкой домашних устройств и активно принимал участие в проекте создания электромобиля, переходит в Rivian Automotive Inc. Это становится еще одной утратой для Apple, так как он являлся руководителем важного направления - создания iPhone.

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Вице-президент по разработке аппаратного обеспечения, Джей Новотни, объявил своим коллегам о своем уходе в пятницу, по информации, полученной из инсайдерских источников. Он примет должность старшего вице-президента по автомобильным программам в компании Rivian, производителе электрических внедорожников и пикапов. В новой компании Новотни будет подчиняться главному исполнительному директору Арджею Скаринджу, однако источники, не желающие называться, отмечают, что официально это не объявлено.

Новотни, работавший в Apple почти 25 лет, был известен ведущим разработчикам компании как высококвалифицированный сотрудник. По словам своих коллег, он сыграл важную роль в создании нескольких поколений iPod и iPhone, и даже бывший руководитель отдела оборудования, Дэн Риччио, предложил ему возглавить разработку iPad.

"Создание отличных продуктов - это то, чем мы занимаемся лучше всего, и я очень был рад быть частью таких великолепных команд, работавших над iPod, iPhone, iPad, Apple Watch и многим другим. Apple была моим домом, но настало время двигаться дальше и помогать воплощать в жизнь новые продукты", - написал Новотни в письме для коллег.

Также Новотни принимал активное участие в создании Apple Watch, будучи приглашенным в проект главным операционным директором Apple, Джеффом Уильямсом, и бывшим главным дизайнером, Джони Айвом. Около десяти лет назад он был одним из нескольких руководителей, вовлеченных в запуск проекта электромобиля Apple под кодовым названием "Titan".

В условиях реорганизации автомобильного проекта после неудачи несколько лет назад Новотни был назначен старшим исполнительным директором, отвечающим за разработку будущих домашних устройств, включая робототехнику и искусственный интеллект. По информации агентства Bloomberg, Apple изучает возможность создания HomePod со встроенным дисплеем, который может поворачиваться с помощью роботизированной руки.

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Переход Новотни в Rivian рассматривается как значительное событие. Он будет одним из около десяти старших вице-президентов компании. В своей новой роли он будет руководить отделом управления продуктами и инжинеринга, что делает его одним из самых ответственных руководителей Rivian.