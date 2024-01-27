Главным условием администрации Байдена являлось разрешение на вступление Швеции в НАТО со стороны турецких властей

Вечер пятницы стал свидетелем позитивных для Турции новостей от Госдепартамента США. Было дано официальное одобрение на долгожданную продажу военных самолетов F-16 Турецкой армии. Сделка, которая была заморожена на несколько месяцев, теперь сдвинулась с мертвой точки. В результате этой сделки Турция сможет приобрести 40 самолетов Lockheed Martin Corp., в то время как Греции будет разрешено закупить до 40 истребителей F-35.

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Греция получит возможность модернизировать свои военно-воздушные силы и повысить уровень защиты своего воздушного пространства. Несмотря на долгожданное одобрение, продажа самолетов F-16 Турции была связана с одним важным условием. Президент Джо Байден подчеркнул, что одобрение членства Швеции в НАТО является необходимым условием для этой сделки.

Финляндия и Швеция выразили свое желание присоединиться к НАТО из-за нарастающего беспокойства по поводу безопасности. Однако, присоединение Швеции к альянсу было затруднено требованиями президента Эрдогана относительно подавления сепаратистских групп, объявленных вне закона в Турции.

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Швеция также столкнулась с некоторыми препятствиями, но они были преодолены. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ранее выразивший негативное отношение присоединению Швеции к НАТО, объявил о том, что страна ратифицирует эту идею. После завершения процесса ратификации Турцией, Венгрия стала последним противником расширения военного альянса.