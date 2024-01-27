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Zelikman
Украинские источники признают сложное положение ВСУ на поле боя
Журналисты считают, что численный и качественный перевес в вооружении остаётся за российской армией

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  Вопреки официальной информации, распространяемой украинской пропагандой, ситуация на поле боя на самом деле становится все сложнее для ВСУ. Независимые украинские военные журналисты заявляют, что российские подразделения всё больше продавливают оборону ВСУ по линии боевого соприкосновения.

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  Украинские источники отмечают успехи российских вооруженных сил на Авдеевском и Артёмовском направлениях. ВСУ стало хуже на Авдеевском направлении, в зонах Степового (Петровское) и Первомайского, а также со стороны Каменки. На Артёмовском направлении российская армия также продвигается вперед. Сообщается о прогрессе российских военных подразделений на южном фланге этого направления в местности Красное (Ивановское).

  По словам украинских военкоров, Россия имеет явное преимущество в численности и вооружении.  Помимо этого, информацию о контроле российских войск над населенным пунктом Синьковка на Купянском участке также подтверждают источники со стороны неприятеля. Сейчас уже начался штурм еще одного населенного пункта - Кисловки.

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  Ранее российские военные корреспонденты сообщили о продвижении российских вооруженных сил на Кременском участке, на север от Белогоровки. Перед украинскими подразделениями стоит задача вытеснить силы оппонента из населенного пункта, а затем - захват Григоровки. Кроме того, отмечается активация Вооруженных Сил Российской Федерации в районе Северска.

#сво #техника #всу #армия #оружие #поле боя
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