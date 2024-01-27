Как сообщается, компания уже закупает LPDDR5X память у Samsung и готовые устройства будут иметь минимум 16 гигабайт на борту

Согласно изданию DigiTimes, Intel планирует закупать память LPDDR5X от Samsung для своей будущей платформы Lunar Lake MX. Это новое поколение мобильных процессоров должно выйти на рынок в 2024 или в начале 2025 года и представляет собой ответ Intel на серию процессоров Apple M.

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Системы Lunar Lake будут полностью полагаться на встроенную оперативную память, что означает, что пользователи не смогут заменить или улучшить ее. Если информация о сделке между Intel и Samsung верна, то южнокорейская компания может получить значительные выгоды от большого числа устройств Lunar Lake, которые Intel, вероятно, сумеет реализовать. Однако, неясно, будет ли Samsung единственным поставщиком памяти для Lunar Lake, так как Intel также может сотрудничать с Sk Hynix и Micron.

Samsung начала серийное производство LPDDR5X в 2021 году. Этот стандарт значительно быстрее, чем LPDDR5, обеспечивая максимальную скорость передачи данных в 8,5 Гбит/с и позволяя устанавливать большие объемы оперативной памяти в мобильных устройствах. Ранее утечки информации указывали на то, что Intel планирует соединять память непосредственно с процессором в конфигурациях Lunar Lake, также, как это делает Apple с продуктами на Apple Silicon.





Одним из возможных преимуществ Lunar Lake является наличие минимум 16 ГБ LPDDR5X, считающихся стандартом для выполнения сложных задач. В то же время, Apple получила негативные отзывы за продажу некоторых систем M3 с объемом всего 8 ГБ оперативной памяти. Компания отстояла свое решение, заявив, что динамическое кэширование значительно повышает эффективность их продуктов, сравнивая 8 ГБ в MacBook Pro с 16 ГБ в ПК на платформе Windows.

Предполагается, что у Intel будет четыре модели Lunar Lake с процессорами от Core 5 до Core 7, 16 или 32 ГБ оперативной памяти и тепловым дизайном от 8 до 30 Вт. Более низкопроизводительные варианты могут быть использованы в безвентиляторных устройствах.

Информация также указывает на то, что недавно представленные портативные игровые ПК на основе Meteor Lake, такие как MSI Claw, могут получить наследников в виде Lunar Lake. Вероятно, что такие устройства будут оснащены встроенными графическими процессорами, использующими будущую архитектуру Intel Xe2 Battlemage.

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Apple M3 или его потенциальный преемник не будет единственным конкурентом для Lunar Lake на базе архитектуры Arm. Qualcomm заявляет, что их система Snapdragon X Elite превосходит M3 и, возможно, составит серьезную конкуренцию решениям от Intel начиная с середины 2024 года.