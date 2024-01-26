Будет сформирована специальная комиссия, контролирующая данный процесс

Правительство Соединенных Штатов подтвердило, что начался диалог о выводе американского военного контингента из Ирака. В сообщении Минобороны США сообщается, что Пентагон официально запустил процесс переговоров, которые предполагают организацию совместной комиссии с правительством Ирака. Главная задача этой комиссии будет заключаться в согласовании окончательных сроков вывода войсковых формирований международной коалиции с иракской территории.

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Сообщается, что переговоры о формировании комиссии начались уже в августе прошлого года, и теперь, благодаря прогрессу в диалоге между Соединёнными Штатами и Ираком, можно ожидать скорого завершения этого процесса. Однако, учитывая сложность и длительность переговоров, американские войска могут еще провести в Ираке значительное время.

Главная задача созданной комиссии будет заключаться в определении уровня угрозы от Исламского государства и способности иракских сил безопасности противостоять этой организации. На основе полученной информации, США примут решение о дальнейшем сокращении своей армии в Ираке.

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Министерство Иностранных Дел Ирака подтвердило, что согласно с графиком, объединённые войска альянса будут постепенно сокращаться. После завершения войсковой операции, Багдад намерен развивать двусторонние отношения со странами из данной коалиции. Сейчас в Ираке размещено около 2,5 тысяч американских военнослужащих, которые, по заявлению Пентагона, находятся там на основании приглашения от иракского правительства.