За счёт опыта боевых действий на Украине, российская армия получила новейшие Ми-28НЭ, которые имеют более совершенные технические характеристики

Алжирские эксперты высоко оценили новую модификацию вертолета Ми-28НЭ, которая является результатом интенсивных исследований, предназначенных для улучшения его боевых возможностей и долговечности в сложных условиях военных действий.

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Ми-28НЭ, который был показан на выставке «Армия-2023», претерпел ряд основных улучшений. Большое внимание было уделено обновленному двигателю ВК-2500П-1 с мощностью 2500 лошадиных сил, что дает вертолету улучшенные возможности при летных операциях в горных районах и в условиях высоких температур. Основные лопасти и рулевой винт были усилены, что привело к снижению веса и повышению надежности.

Кроме того, была добавлена дальнобойная противотанковая ракета Вихрь-1 с лазерной наводкой 9А4172К, которая способна преодолевать современные типы брони толщиной до 1000 миллиметров, включая динамическую защиту. Дальность полета этой ракеты составляет от 10 до 12 километров, скорость достигает 600 м/с, а вес боевого заряда 12 кг. Ми-28 может применять до 12 таких ракет.





Арсенал вооружения также пополнился ракетой воздух-воздух РВВ-МД, обеспечивающей вертолету эффективность в сражениях с другими вертолетами или самолетами на дальности до 40 км. Ми-28НЭ теперь также оснащен ракетой средней дальности Изделие 305, предназначенной для поражения приоритетных наземных целей, таких как командные центры, радиолокационные станции, инфраструктурные объекты и бронированные транспортные средства. Переход на многоцелевую ракету Атака-ВМ с лазерной наводкой позволил значительно увеличить дальность поражения с 5 до 10 км.

Усовершенствованная обзорно-прицельная станция ОПС-28МЭ была установлена вместо ОПС-28М для обеспечения более точного прицеливания, увеличенной дальности обнаружения и улучшенной разрешающей способности, что позволяет быстро определять цели. Также возможен монтаж новой системы прицеливания ГЕОС-451М, обеспечивающей работу в условиях дневного и ночного времени.

Обновленная система наведения пилота включает в себя использование бортовых камер для визуализации "слепых зон" фюзеляжа, обнаружения и идентификации различных целей. Дополнительное нововведение состоит в наличии системы связи с беспилотными летательными аппаратами.





Вместо радара Н025Э было установлено новое радиолокационное оборудование БРЛК-28НЭ, которое обеспечивает обнаружение целей на земле и в воздухе, определение их координат и скорости, обнаружение препятствий для безопасного низколетного полета в любое время суток, преследование наземных, морских и воздушных целей и определение приоритета по уровню угрозы. Эти значительные обновления в оборудовании и вооружении Ми-28НЭ кардинально изменяют его роль на поле боя. Теперь вертолет может максимально использовать свои возможности обнаружения и применять управляемые ракеты на безопасном расстоянии, став недосягаемым для любых ПЗРК, с которыми он мог столкнуться.

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Алжирское издание делает вывод, что эта модернизация является достойным результатом, полученным в результате учёта боевого опыта, полученного во время конфликта на Украине