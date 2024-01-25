Вместо использования облачных сервисов, гаджеты компании смогут использовать генеративные модели искусственного интеллекта на базе встроенного оборудования

По информации, опубликованной Financial Times, Apple готова представить результаты своих инвестиций в области генеративного искусственного интеллекта в текущем году. Судя по отчетам о найме сотрудников, предыдущим заявлениям и комментариям аналитиков, будущие продукты компании, вероятно, будут использовать генеративные модели искусственного интеллекта на базе встроенного оборудования, а не облачных сервисов.

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Хотя Apple крайне осторожно относится к использованию генеративного искусственного интеллекта и чат-ботов, таких как OpenAI, Microsoft, Google и Adobe, компания инвестировала значительные средства в эту область. Согласно отчету за сентябрь прошлого года, Apple тратила миллионы долларов в день на ряд проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта для обработки текста, голоса и изображений. Генеральный директор Apple, Тим Кук, заявил в мае 2023 года о инвестициях компании и отметил, что хочет избежать проблем, с которыми столкнулись ранние пионеры в этой сфере, такие как Google и OpenAI. В начале развития генеративный искусственный интеллект был известен своей ненадежностью, проблемами авторского права и огромными энергозатратами.

Аналитик Wedbush Securities, Дэниел Айвс, выразил уверенность в том, что Apple заключит крупную сделку, связанную с искусственным интеллектом, в этом году. Он ссылается на 21 стартап в области искусственного интеллекта, приобретенных Apple с 2017 года. Кроме того, Morgan Stanley сообщает, что почти половина вакансий в сфере искусственного интеллекта, объявленных компанией Apple, предполагает глубокое обучение, что свидетельствует о активном развитии этой области.

Morgan Stanley также ожидает, что на разработчикской конференции в июне Apple представит iOS 18, фокусирующуюся на искусственном интеллекте. Главная программа компании LLM, известная под кодовым названием «Ajax GPT», может стать основой усовершенствованной версии виртуального помощника Siri.

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Модели искусственного интеллекта Apple могут использовать нейронные механизмы новейших чипов, таких как M3 и A17 Pro. Однако самым ярким знаком того, что Apple стремится обрабатывать LLM на своих устройствах, является исследовательский документ, опубликованный компанией ранее в этом месяце, в котором рассматривается возможность использования флэш-памяти для этой цели. Недавно Google и Samsung представили смартфоны с встроенным искусственным интеллектом для редактирования изображений, перевода текста в режиме реального времени