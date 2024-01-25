реклама
По информации, опубликованной Financial Times, Apple готова представить результаты своих инвестиций в области генеративного искусственного интеллекта в текущем году. Судя по отчетам о найме сотрудников, предыдущим заявлениям и комментариям аналитиков, будущие продукты компании, вероятно, будут использовать генеративные модели искусственного интеллекта на базе встроенного оборудования, а не облачных сервисов.
реклама
Хотя Apple крайне осторожно относится к использованию генеративного искусственного интеллекта и чат-ботов, таких как OpenAI, Microsoft, Google и Adobe, компания инвестировала значительные средства в эту область. Согласно отчету за сентябрь прошлого года, Apple тратила миллионы долларов в день на ряд проектов, связанных с использованием искусственного интеллекта для обработки текста, голоса и изображений. Генеральный директор Apple, Тим Кук, заявил в мае 2023 года о инвестициях компании и отметил, что хочет избежать проблем, с которыми столкнулись ранние пионеры в этой сфере, такие как Google и OpenAI. В начале развития генеративный искусственный интеллект был известен своей ненадежностью, проблемами авторского права и огромными энергозатратами.
Аналитик Wedbush Securities, Дэниел Айвс, выразил уверенность в том, что Apple заключит крупную сделку, связанную с искусственным интеллектом, в этом году. Он ссылается на 21 стартап в области искусственного интеллекта, приобретенных Apple с 2017 года. Кроме того, Morgan Stanley сообщает, что почти половина вакансий в сфере искусственного интеллекта, объявленных компанией Apple, предполагает глубокое обучение, что свидетельствует о активном развитии этой области.
Morgan Stanley также ожидает, что на разработчикской конференции в июне Apple представит iOS 18, фокусирующуюся на искусственном интеллекте. Главная программа компании LLM, известная под кодовым названием «Ajax GPT», может стать основой усовершенствованной версии виртуального помощника Siri.
Модели искусственного интеллекта Apple могут использовать нейронные механизмы новейших чипов, таких как M3 и A17 Pro. Однако самым ярким знаком того, что Apple стремится обрабатывать LLM на своих устройствах, является исследовательский документ, опубликованный компанией ранее в этом месяце, в котором рассматривается возможность использования флэш-памяти для этой цели. Недавно Google и Samsung представили смартфоны с встроенным искусственным интеллектом для редактирования изображений, перевода текста в режиме реального времени