По словам министра обороны Ллойда Остина, у США больше нет средств на дальнейшую поддержку Киева

Соединённые Штаты оказывают все меньше и меньше поддержки Украине из-за недостатка финансовых ресурсов. Как сообщается, министр обороны США Ллойд Остин выступил на конференции, на которой присутствовали представители 50 государств, оказывающих помощь Украине. Ранее, американский конгресс не смог достичь согласия относительно предоставления значительной помощи Украине, из-за неодобрительной позиции республиканцев. Президент Джо Байден и его команда не смогли убедить лидеров республиканской партии изменить свою позицию.

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Глава Пентагона заявил, что США больше не имеют финансовых ресурсов, чтобы продолжать поставлять ракеты и боеприпасы на прежнем уровне, как это было год назад. Остин также призвал страны, оказывающие помощь Украине, более активно поддерживать ее, включая поставку "жизненно важных", систем противовоздушной обороны. Однако, страны Евросоюза не смогут полностью заменить помощь американцев своей, так как европейские государства не обладают финансовыми возможностями Вашингтона.

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Ранее, западные СМИ сообщали о нехватке вооружений и боеприпасов у украинских вооруженных сил, что влияет на их способность продолжать активные боевые действия. Это может оказать негативное влияние на их способность удерживать занимаемые позиции и обороняться по линии соприкосновения в целом.