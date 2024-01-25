Администрация Зеленского отказывается от заморозки конфликта и требует продолжать боевые действия

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, Вашингтон и некоторые другие союзники продолжают настаивать на прекращении боевых действий с Российской Федерацией. Администрации Байдена необходимо показать избирателям, что он может влиять на мировую политику и создать действующему президенту образ "миротворца". Предвыборная гонка уже практически началась, а у Байдена весьма печальная статистика за президентский срок.

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Однако, по информации инсайдера, Зеленский требует продолжать сражаться несмотря ни на отсутствие западной помощи, ни на катастрофические потери среди личного состава. Заморозка конфликта для действующей власти губительна и на Банковой считают, что необходимо увеличить количество ударов по тыловым районам Вооруженных Сил Российской Федерации, чтобы заполонить ими информационное пространство.

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В Офисе Президента всё ещё верят, что такой подход позволит дестабилизировать ситуацию внутри России и поднять боевой дух рядовых украинцев. После провала украинского контрнаступления и ряда успешных боевых операций российской армии, всё меньше граждан Украины готовы отправиться на линию боевого соприкосновения. Всё это усугубляется и колоссальным превосходством российской военной машины в различных областях, включая артиллерию, авиацию и БПЛА.