В частности речь идёт о сервисах таких компаний-гигантов как Google и Microsoft

Северная Корея подвергается многочисленным санкциям ООН из-за своей ядерной программы, которую большая часть мирового сообщества пытается замедлить. Ограничение импорта оборудования для страны повлияло на развитие технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, но северокорейские специалисты находят альтернативные способы использования этой технологии. Об этом сообщается аналитическим центром The Stimson Center.

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«Создание Северной Кореей программы моделирования военных игр с использованием машинного обучения свидетельствует о намерении страны получить лучшее представление об оперативной среде и потенциальных противниках», - отмечается в исследовании.

Северная Корея, не имея доступа к передовому оборудованию для исследований в области искусственного интеллекта, может использовать облачные вычисления, такие как Google Colab, Microsoft Azure и другие, чтобы запустить свои программы. Аренда облачных сервисов у западных технологических гигантов может уменьшить эффективность санкций и ограничений, наложенных на страну, предупреждают эксперты. Они также предлагают поставщикам облачных услуг улучшить процедуры проверки клиентов, чтобы исключить возможность использования Северной Кореей их систем.

Помимо облачных вычислений, Северная Корея обращается за помощью соседей и партнёров, в частности, к исследователям из Китая, на международных конференциях.

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