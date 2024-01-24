Теперь китайские смартфоны Oppo смогу продаваться на территории Германии

Китайская компания Oppo и финская Nokia Oyj заключили соглашение о перекрестном лицензировании, что положило конец долгому спору между ними. Это соглашение позволит Oppo свободно продавать свои смартфоны на ключевых европейских рынках, включая Германию.

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Согласно объявлению обеих компаний, они достигли соглашения о лицензировании патентов, касающихся беспроводных технологий, включая 5G. Таким образом, решены все судебные споры, возникшие между компаниями по всему миру. Базирующаяся в Китае компания Oppo может теперь вернуться к продаже своих смартфонов в Германии. В 2022 году китайский производитель был оштрафован в Германии за нарушение интеллектуальной собственности Nokia.

Сделка охватывает патенты, необходимые для стандартов технологии 5G и других беспроводных технологий. Она также будет приносить доходы финской компании Nokia от лицензирования интеллектуальной собственности. Nokia Technologies подчеркнула, что новое соглашение, вместе с другими крупными соглашениями в сфере смартфонов, обеспечит долгосрочную финансовую стабильность их лицензионному бизнесу.

Несмотря на спад в производстве смартфонов, Nokia остается одной из основных технологических компаний Финляндии. Она является ключевым поставщиком технологий и оборудования для операторов мобильных сетей, конкурируя с Huawei Technologies Co. за контракты по оснащению вышек мобильной связи 5G по всему миру.

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В 2021 году Oppo продала более 100 миллионов смартфонов, занимая четвертое место в мире среди производителей смартфонов, несмотря на снижение спроса на эти устройства.