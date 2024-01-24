Новый интерфейс обещает скорость передачи данных до 120 Гбит/с

Intel, одна из ведущих компаний в области процессоров для настольных компьютеров, скоро представит свою последнюю инновацию - Arrow Lake, чипы 15-го поколения. Хотя полная информация о них пока не раскрыта, предполагается, что они будут поддерживать новый интерфейс Thunderbolt 5, разработанный компанией Intel. Он объединит стандарты USB4 v2 и DisplayPort 2.1, обеспечивая высокую пропускную способность и возможность полноценного использования компонентов PCIe 5.0.

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Внутренние документы Intel указывают на то, что Arrow Lake будет первым процессором компании для настольных компьютеров с поддержкой Thunderbolt 5. Новый интерфейс обещает скорость передачи данных до 120 Гбит/с и может стать ключевой особенностью Arrow Lake в конкретных сценариях использования.

Уже в сентябре прошлого года Intel объявила, что разработчики смогут начать использовать Thunderbolt 5 в этом году. Этот интерфейс предлагает удвоение максимальной пропускной способности Thunderbolt 4, обеспечивая двунаправленное соединение со скоростью 80 Гбит/с. Однако, в некоторых случаях он может достигать скорости до 120 Гбит/с для передачи данных и до 40 Гбит/с для приема данных. Thunderbolt 5 также поддерживает зарядку устройств мощностью 240 Вт, вывод двух 4K сигналов с частотой 144 Гц, нескольких 8K сигналов, до трех потоков DisplayPort 2.0 и максимальную частоту обновления экрана до 540 Гц при низких разрешениях.

В начале этого месяца некоторые компании уже продемонстрировали док-станции с поддержкой Thunderbolt 5, но пока нет конкретной информации о том, когда он появится на настольных компьютерах. Intel ожидает, что Thunderbolt 5 получит широкую популярность среди геймеров и создателей контента, которые будут использовать его для подключения внешних графических процессоров, а потом он также станет популярен среди рабочих станций. Есть прогнозы от @yuuki_ans, указывающие на то, что процесс внедрения может значительно ускориться уже с 2026 года.

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В утечках информации, которые породили много обсуждений и о которых упомянулось в архивированных документах, опубликованных на Tom's Hardware, есть информация о контроллере Barlow Ridge Thunderbolt 5, который был упомянут на схеме Arrow Lake. Это первое официальное упоминание Thunderbolt 5 в настольных системах Intel.