С начала 2024 года большое количество крупнейших компаний уволило своих сотрудников

Компания eBay Inc. планирует сократить около 1000 рабочих мест, что составляет 9% своей полной рабочей силы, и снизить количество работы для своих внешних подрядчиков. Организация объявила о необходимости стать более гибкой в условиях сложной экономической ситуации.

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Электронная коммерция - основная сфера деятельности компании - требует от нее адаптивности, чтобы удержаться на фоне неблагоприятных условий. В заявлении, опубликованном во вторник, eBay из Сан-Хосе, Калифорния, признала, что общее количество сотрудников и расходы превышают темпы роста бизнеса.

"Хотя мы продолжаем достигать успехов в осуществлении нашей стратегии, уровень сотрудников и издержки превышают наш рост", - говорится в заявлении. "Чтобы справиться с этой проблемой, мы внедряем организационные изменения, которые синхронизируют и объединяют определенные команды для улучшения взаимодействия от начала до конца и удовлетворения потребностей клиентов по всему миру".

Это уже второй случай сокращения рабочих мест на eBay за год. В феврале 2023 года онлайн-торговая площадка объявила о намерении уволить около 500 сотрудников, что составляло примерно 4% от общей численности сотрудников, вследствие замедления потребительских расходов после бума электронной коммерции, вызванного пандемией. eBay присоединяется к списку из более чем 60 компаний в сфере технологий, включая Amazon.com Inc. и Google Alphabet Inc., которые в текущем году уволили почти 11 000 сотрудников, подтверждает информационный ресурс, отслеживающий сокращения рабочих мест в этой отрасли.

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На протяжении многих лет eBay теряла свою долю рынка в результате конкуренции со стороны более крупных компаний, таких как Amazon.com Inc. и Walmart Inc., и постепенно продавала свои активы. Главный исполнительный директор Джейми Ианноне пытается найти новые ниши для платформы, такие как роскошные часы и предметы коллекционирования, а также улучшает предложение товаров, чтобы привлечь покупателей, уделяющих внимание ценности. На 30 сентября число активных покупателей составляло 132 миллиона, что на 3% меньше, чем годом ранее.