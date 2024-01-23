Командование больше не видит возможности вывода гарнизона из города, а попытка дальнейшего удержания города ведёт лишь к большим потерям

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, военное руководство обеспокоено ситуацией Авдеевском направлении. По словам инсайдера, обстановка становится критической, какого-либо решения в Генштабе нет.

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Высшие офицеры не видят больше возможности вывести гарнизон Авдеевки из данного района, так как российские войска уже имеют огневой контроль над ключевыми артериями, ведущими в город. Вооруженные Силы Украины вынуждены сжигать свои резервы, часть которых даже не добирается до Авдеевки, для защиты населённого пункта. В то же время, подразделения, находящиеся внутри населённого пункта, постоянно подвергаются ударам авиации и артиллерии российской армии, неся при этом серьёзные потери. При этом, как заявляет источник, в сам город уже были отправлены самые боеспособные и элитные формирования ВСУ и Главного Управления Разведки, но они никак не спасают ситуацию на поле боя.

Как заявляет источник, военное командование опасается, что вся линия обороны украинских войск может посыпаться и это приведёт к катастрофе. Опять же, военные считают, что они оказались в такой ситуации из-за необдуманного политического решения Владимира Зеленского продолжать удерживать город, игнорируя советы главнокомандующего ВСУ вывести войска пока не поздно.

Инсайдер сообщил, что Киев пришел к ситуации, подобной "Бахмутской мясорубке", когда уже при любом сценарии войска понесут огромные потери - удерживая город или пытаясь его покинуть.