Армия продолжает наступать на Харьковском направлении, оттесняя украинские формирования

Российская армия продолжает наступление на Востоке Харьковской области, атакуя позиции украинских формирований. Она успешно захватила населенный пункт Крахмальное и подразделения срезали выступ украинских сил, находившийся к Югу и Юго-Западу от этой деревни. Такие результаты были достигнуты благодаря скоординированным ударам сразу с двух направлений через территорию Луганской Народной Республики.

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Благодаря успешным действиям, российские войска продвинулись южнее Крахмального, в направлении Берестового. Оба эти населенных пункта находятся западнее автомобильной дороги, ведущей с Юга к Купянску. Расстояние от Крахмального до Купянска составляет примерно 24 километра. Территория к Востоку от упомянутой дороги на этом участке теперь полностью находится под контролем российских военных. Таким образом, российские войска подходят к автомобильной дороге, ведущей к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу. Расстояние от Берестового до левого берега реки Оскол не превышает 16 километров.

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Стоит отметить, что боестолкновения также происходят к Северу от Купянска, где украинские вооруженные силы обустроили ряд линий обороны, пытаясь полностью застопорить наступление российских подразделений.