В таком случае, производительность в определенных сценариях может значительно снизиться

Технология Hyper-threading долгое время была характерной особенностью процессоров Intel. Однако ситуация может измениться в ближайшем будущем для новых настольных процессоров Intel Core "Arrow Lake" 15-го поколения. По последнему отчету, эти процессоры могут отказаться от поддержки технологии HT. Возможное удаление этой технологии станет важным шагом для Intel, который может разочаровать многих пользователей.

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Информация поступила из конфиденциальных документов Intel, которые были доступны информатору @yuuki_ans и были обнародованы немецким сайтом 3DCenter. Изначально основное внимание было сосредоточено на спецификациях чипов Arrow Lake-S, но более внимательный анализ показал, что эти процессоры, скорее всего, будут иметь восемь производительных ядер и столько же потоков, однако, не будут поддерживать одновременную многопоточность (SMT).

Удаление технологии hyper-threading может негативно сказаться на производительности чипов Arrow Lake в некоторых случаях. В то время как производительность в однопоточных приложениях останется прежней после удаления HT. В многопоточных приложениях может произойти небольшое понижение по сравнению с гиперпоточными процессорами, такими как Raptor Lake и Raptor Lake Refresh.

Однако, что касается геймеров, отказ от hyper-threading не оказывает влияние на производительность игр в категории AAA. Фактически, Intel ориентирована на повышение производительности игр в своей линейке Arrow Lake на 30 процентов. Компания вероятно достигнет этой цели с помощью улучшений архитектуры и увеличения тактовой частоты, независимо от отсутствия дополнительных потоков.

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Введение технологии Hyper-threading Intel произошло в начале 2000-х годов с целью повышения производительности одноядерных процессоров Xeon и Pentium 4 при работе с многопоточными нагрузками. Однако, с тех пор, в сфере x86 произошли значительные изменения, а наличие процессоров с большим количеством ядер сделало hyper-threading менее необходимым, чем две десятилетия назад. Тем не менее, эта технология по-прежнему полезна в некоторых многопоточных приложениях и может значительно увеличить производительность в определенных сценариях.