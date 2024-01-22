В модулях предусмотрены душевые кабинки, бойлеры, рабочие места и места для установки оборудования

Согласно появившейся информации, Министерство Обороны Украины приобретет подземные металлические бункеры, специально изготовленные на заводе, для укрепления своих новых оборонительных линий. Сообщается, что компания-исполнитель уже начала производство стальных конструкций для Вооруженных Сил Украины.

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Первый металлический командный пункт, предназначенный для "обкатки", уже поставлен украинским военным на безвозмездной основе. Этот металлический модуль, закапываемый в землю, может состоять из нескольких модулей в зависимости от целей использования. Командные пункты имеют различное оборудование и могут быть использованы как штабы, жилые помещения, санитарно-гигиенические объекты и медицинские пункты. Возможно их соединение друг с другом, так как одиночный модуль достаточно компактный, а объединенный штаб может вмещать до 30 военнослужащих. Конструкция модулей, длина которых примерно 6 метров, а высота 2.3 метра, основана на стандартных бункерах "укрытие", ранее использованных в ВСУ.

В модулях также предусмотрены душевые кабинки, бойлеры, рабочие места и места для установки рабочего оборудования. Бункеры будут оборудованы системами вентиляции, освещения, а также местами для хранения электронной и вооруженной техники.

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Ожидается, что заказанные бункеры будут использованы при создании новых оборонительных позиций, которые украинская сторона строит в тыловых районах, с целью повторить российскую "линию Суровикина".