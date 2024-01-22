Информатор Tom's Hardware поделился информацией о Xeon Granite Rapids

Следующее поколение процессоров Intel Xeon, известное как Granite Rapids, обещает значительное обновление кэш-памяти по сравнению с предшественниками. Согласно новой информации от @InstLatX64, чипы Granite Rapids предложат 480 МБ кэш-памяти L3, в то время, как высокоэффективные модели Emerald Rapids имеют кэш L3 объемом до 320 МБ.

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Если эта информация достоверна, то это означает 50-процентное увеличение по сравнению с Emerald Rapids и возможность Intel лучше конкурировать с AMD в области серверов и высокопроизводительных рабочих станций. Стоит также отметить, что на данный момент AMD уже предложила процессоры Genoa-X 3D V-Cache с кэшем L3 объемом до 1152 МБ. Поэтому пока неизвестно, сможет ли Intel предложить нечто сопоставимое с таким высоким объемом кэша. В то же время, Intel заявила о своих планах предложить процессоры с 3D-кэшем в будущем, но пока неизвестно, когда такие чипы будут готовы.

Процессор Emerald Rapids, выпущенный в декабре 2023 года, уже принес значительное увеличение объема кэша L3 по сравнению с процессорами Sapphire Rapids, представленными ранее. В то время, как флагманский чип Sapphire Rapids имел только 105 МБ кэш-памяти третьего уровня, Emerald Rapids обеспечил увеличение L3 в 3 раза.

Ожидается, что процессоры Granite Rapids будут доступны во втором квартале этого года и будут основываться на платформе Birch Stream, предлагая увеличенное количество ядер и более высокие тактовые частоты.

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Intel утверждает, что чипы Granite Rapids Xeon обеспечат 2,9-кратное увеличение производительности искусственного интеллекта (DeepMD+LAMMPS), 2,8-кратное увеличение пропускной способности памяти и до 3-кратного повышения производительности в рабочих нагрузках ИИ по сравнению с процессорами Sapphire Rapids Xeon.