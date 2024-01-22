Воздушная тревога звучала во всех южных регионах Украины

В ночь с 21 на 22 января Вооруженные Силы России совершили новую серию атак на тыловые районы, контролируемые Киевом. Вновь были задействованы дроны-камикадзе под названием "Герань-2", направившиеся к цели со стороны Черного моря. Воздушная тревога была объявлена в южных регионах, в первую очередь Николаевская и Одесская области.

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По последним данным, несколько взрывов произошли в Одессе и округе. Считается, что российские дроны атаковали портовую часть города, нанеся существенный ущерб инфраструктуре, которую активно используют украинские вооружённые силы. Также была нанесена атака на аэродром и портовую инфраструктуру в Николаевской области.

Впоследствии украинские власти объявили тревогу на территориях Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей. Сообщается о прилётах на местах размещения войск неприятеля в этом городе.

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Также поступает информация и о серии взрывов в пока ещё контролируемой украинскими формированиями Константиновке Донецкой Народной Республики. Удары были нанесены по складам оружия и подразделениям Украины, которых командование собиралось перебросить в Часов Яр.