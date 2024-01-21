Американская авиация не в первый раз помогает украинским формированиям, предоставляя разведданные для ударов по территории России

Сообщается о повторном обнаружении американского военного самолета в районе Крыма в момент ракетной атаки, нанесенной Киевом по полуострову. Согласно данным Flightradar24, портала, отслеживающего движение воздушных судов, борт был замечен в 250 км от Крымского западного побережья, пролетая в воздушном пространстве Румынии, недалеко от украинской границы.

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Присутствие этого самолета в небе совпало с ракетной атакой со стороны Украины на полуостров. После отражения ракетных ударов российским ПВО, американский самолет сначала удалился в юго-западном направлении, затем вернулся и снова начал летать кругами в районе румынского города Констанца. За этот период Министерство Обороны России сообщило о сбитии еще одной ракеты.

Портал сообщает, что самолет Военно-Морских Сил Соединённых Штатов базируется на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Отмечается, что это не первый случай появления американских самолетов и беспилотных аппаратов во время ударов украинских Военно-воздушных сил по Крыму. Предполагается, что американцы координируют атаки украинских ракет и беспилотников, предоставляя Киеву актуальную информацию. Также, возможно, они определяют местоположение российских ПВО.

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Как уже сообщалось Минобороны России, сегодня украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать Крымский полуостров с применением крылатых ракет типа воздуха-земля. Силам противовоздушной обороны удалось перехватить 3 ракеты в районе западного побережья Крыма. Конечно, можно предположить, что ВСУ снова воспользовались французскими ракетами SCALP-EG или, возможно, британскими Storm Shadow.