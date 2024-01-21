В этом он признался во время интервью Channel 4 News

По информации издания The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения относительно возможного возвращения Дональда Трампа к власти. Он беспокоится о том, что Трамп может сделать "односторонние уступки России" в случае своей победы на выборах. В свою очередь, бывший лидер Соединённых Штатов заявил, что способен остановить конфликт уже через 24 часа.

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В интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский подчеркнул свое беспокойство относительно Трампа, который, по его словам, собирается принимать решения самостоятельно. Трамп неоднократно демонстрировал свое дружественное отношение к России и лично к Путину, рассматривая его как мощного политика. Это, в сочетании с высказываниями о возможном быстром прекращении конфликта, вызывает тревогу у Зеленского.

Потенциальные опасности подтверждаются тем, что Вашингтон до сих пор не предоставил новую помощь Украине. Для того, чтобы выделение средств было одобрено республиканцами, Байдену придется сделать уступки по миграционному вопросу.

"Если конгресс не даст разрешения на дополнительную помощь, Россия может прийти к триумфу в течение нескольких недель или месяцев в лучшем, для Киева, случае", - заявил помощник президента.

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У Украины на исходе запасы оружия, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Официальный представитель Белого дома описал ситуацию как "невероятно мрачную".