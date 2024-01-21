Как сообщает американское издание Bloomberg, Объединенные Арабские Эмираты активно призывают Соединенные Штаты поддержать прекращение войны Израиля в секторе Газа и предупреждают, что риск регионального конфликта растет с каждым днем, по мере разгорания трехмесячного противостояния.

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В интервью через видеосвязь из Нью-Йорка, посол ОАЭ в ООН Лана Нуссейбе подчеркнула необходимость гуманитарного прекращения огня немедленно, а не через сто дней, так как ситуация становится все более опасной. Она отметила, что война в Газе приводит к дестабилизации всего региона.

Это предупреждение от одного из главных союзников Соединенных Штатов в регионе является новым сигналом об обеспокоенности в связи с эскалацией насилия, в которой участвуют Израиль, Иран и его прокси, а также американские силы. Конфликт в Секторе Газа продолжается уже несколько месяцев, и за это время произошли масштабные разрушения, а число жертв неумолимо растёт. Израильские войска уже убили более 24 000 человек, по имеющимся данным. По оценке Всемирного банка, израильские бомбардировки повредили или разрушили более 60% инфраструктуры региона к середине декабря.

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Администрация президента Джо Байдена не выдвигала требований о прекращении израильской военной кампании и наложила вето на предложение ОАЭ о мгновенном прекращении огня в декабре, выдвинутое в ООН. Крайне правое правительство Израиля выразило намерение продолжить наступление и отклонило предложение пяти арабских стран, включая ОАЭ, о восстановлении Газы после конфликта, так как оно сопряжено с поддержкой создания палестинского государства Израилем.