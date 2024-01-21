Данная техника имеет приличную дальность ведения огня и нечасто попадает объектив разведывательных БПЛА

На передовой беспилотник, находящийся на вооружение украинских формирований, обнаружил новейшую российскую реактивную систему залпового огня ТОС-2. Согласно информации, боевая машина была замечена недалеко от линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

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"Украинские солдаты заметили устрашающую российскую термобарическую ракетную установку, развернутую на восточном фронте", - такую информацию опубликовало издание Defence Blog.

Как сообщается, обнаружило передовой огнеметный комплекс ТОС-2 разведывательное подразделение ВСУ. Эта система обладает дальностью поражения до 24 километров, поэтому ее появление на линии соприкосновения является довольно редким случаем.

"ТОС-2, благодаря своей дальнобойности, эффективно уклоняется от угрозы со стороны украинской артиллерии", - сообщает западное издание.

Первое публичное представление ТОС-2 состоялось в 2020 году. Объект был разработан в качестве более легкой и доступной альтернативы гусеничной РСЗО TOС-1А, но при этом обладает более широким радиусом действия.

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Судя по опубликованным ВСУ кадрам обнаружения ТОС-2, можно предположить, что она была обнаружена обычным разведывательным беспилотником без возможности непосредственного удара. Иначе украинские военные бы предприняли попытку атаки на установку, что, конечно же, отразилось бы на видеозаписи.