Однако западные эксперты сомневаются в правдивости данной информации

Военно-воздушные силы Пакистана активно работают над модернизацией в свете угроз извне, и одним из ярких примеров стало анонсирование ими наличие гиперзвукового оружия.

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Многие предположили, что данное оружие было предоставлено Пакистану его основным поставщиком вооружений - Китаем. Особенно учитывая факт, что на авиасалоне в Чжухае в 2022 году была представлена гиперзвуковая ракета воздушного базирования YJ-21E, разработанная китайским оборонно-промышленным комплексом. Однако стоит отметить, что данная ракета была показана на бомбардировщике H-6K, а такой тип самолета не находится на вооружении ВВС Пакистана.

В интервью журналистам Defense News военный аналитик Тимоти Райт предположил, что пакистанская ракета, вероятно, является модификацией CM-400AKG, которую Исламабад приобрел в Китае пять лет назад для использования на своих истребителях-бомбардировщиках JF-17 Thunder.

Согласно заявлениям производителя, ракета CM-400AKG способна достигать гиперзвуковой скорости. Однако Тимоти Райт высказал свои сомнения относительно этого утверждения и считает, что ракета фактически не достигает гиперзвуковой скорости, но очень близка к ней.

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18 января пакистанская авиация осуществила ракетную атаку на членов исламистского движения, базирующихся на территории Ирана, причем использовались и истребители JF-17 Thunder.