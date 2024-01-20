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Zelikman
В Минобороны Австралии подтвердили информацию об утилизации боевых вертолётов MRH 90 Taipan
Особо важные детали и запчасти будут проданы другим странам, которые держат данную технику на вооружении, остальное отправится на свалку или переработку

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  После того, как сообщение об утилизации 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan было опубликовано в австралийской прессе, Министерство Обороны заявило, что это будет осуществлено в "экологически безопасной и экономичной" форме.

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  По данным издания ADM, вертолеты не будут проданы на международном рынке или переданы Украине для военной поддержки. В сентябре 2023 года правительство Австралии заявило, что больше не будет использовать вертолеты MRH 90. По объяснениям Министерства Обороны, ни одна страна не выразила интереса в приобретении вертолетов в целом, и поэтому их ключевые компоненты будут проданы другим операторам NH 90, а остатки будут утилизированы.

  Как указывается в издании, возможно, армия пытается омрачить репутацию европейского вертолета с тех пор, как он был введен на вооружение в 2007 году, несмотря на то, что сам производитель предоставил недостаточное техническое обслуживание. Вертолеты Taipan будут заменены 40 американскими вертолетами Black Hawk. Однако, в настоящее время Вооруженные силы страны имеют только три машины этого типа. При этом из-за сильных наводнений в некоторых регионах Австралии Военное ведомство испытывает критический дефицит вертолетной техники.

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  Решение о срочной утилизации Taipan, которое было принято в сентябре, было весьма недальновидным и необдуманным, заключает издание.

#украина #техника #всу #армия #оружие #австралия #вертолёты #mrh-90
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