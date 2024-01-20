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После того, как сообщение об утилизации 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan было опубликовано в австралийской прессе, Министерство Обороны заявило, что это будет осуществлено в "экологически безопасной и экономичной" форме.
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По данным издания ADM, вертолеты не будут проданы на международном рынке или переданы Украине для военной поддержки. В сентябре 2023 года правительство Австралии заявило, что больше не будет использовать вертолеты MRH 90. По объяснениям Министерства Обороны, ни одна страна не выразила интереса в приобретении вертолетов в целом, и поэтому их ключевые компоненты будут проданы другим операторам NH 90, а остатки будут утилизированы.
Как указывается в издании, возможно, армия пытается омрачить репутацию европейского вертолета с тех пор, как он был введен на вооружение в 2007 году, несмотря на то, что сам производитель предоставил недостаточное техническое обслуживание. Вертолеты Taipan будут заменены 40 американскими вертолетами Black Hawk. Однако, в настоящее время Вооруженные силы страны имеют только три машины этого типа. При этом из-за сильных наводнений в некоторых регионах Австралии Военное ведомство испытывает критический дефицит вертолетной техники.
Решение о срочной утилизации Taipan, которое было принято в сентябре, было весьма недальновидным и необдуманным, заключает издание.