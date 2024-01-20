Особо важные детали и запчасти будут проданы другим странам, которые держат данную технику на вооружении, остальное отправится на свалку или переработку

После того, как сообщение об утилизации 45 боеготовых вертолетов MRH 90 Taipan было опубликовано в австралийской прессе, Министерство Обороны заявило, что это будет осуществлено в "экологически безопасной и экономичной" форме.

реклама

По данным издания ADM, вертолеты не будут проданы на международном рынке или переданы Украине для военной поддержки. В сентябре 2023 года правительство Австралии заявило, что больше не будет использовать вертолеты MRH 90. По объяснениям Министерства Обороны, ни одна страна не выразила интереса в приобретении вертолетов в целом, и поэтому их ключевые компоненты будут проданы другим операторам NH 90, а остатки будут утилизированы.

Как указывается в издании, возможно, армия пытается омрачить репутацию европейского вертолета с тех пор, как он был введен на вооружение в 2007 году, несмотря на то, что сам производитель предоставил недостаточное техническое обслуживание. Вертолеты Taipan будут заменены 40 американскими вертолетами Black Hawk. Однако, в настоящее время Вооруженные силы страны имеют только три машины этого типа. При этом из-за сильных наводнений в некоторых регионах Австралии Военное ведомство испытывает критический дефицит вертолетной техники.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Решение о срочной утилизации Taipan, которое было принято в сентябре, было весьма недальновидным и необдуманным, заключает издание.